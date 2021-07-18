藍委洪孟楷日前在臉書上發起投票是否該普發現金，百分之98網友投票認為應該要普發。（摘自洪孟楷臉書）

關於是否全民普發現金，渡過疫情，藍委洪孟楷日前在臉書上發起網路投票詢問網友意見，結果顯示，絕大多數網友認為，政府應該考慮全民普發現金政策。國民黨指出，全民普發現金，現在只差蔡總統一句話。

國民黨表示，6月18日民進黨在立法院用多數暴力的方式沒收人民急需的紓困金，造成全國多數人無法領取紓困金，不合理的標準讓需要紓困的民眾苦上加苦。

然而，民進黨前立委、現任中常委鄭寶清近日跟進國民黨普發現金的政策，並表示「收到不少民眾抱怨紓困條件太嚴苛，被排除在紓困對象之外領不到，形同紓困孤兒，生計陷入困頓。」國民黨表示，鄭寶清的疑問，正是國民黨的紓困主張。「拖了一個月，最終還是要普發才能解決。」

國民黨表示，現在民進黨基層已抵抗不住民間壓力，發出「全民普發現金」的聲音，只剩下民進黨高層還在擋，「蔡英文、蘇貞昌，已經距離人民越來越遠，已經不是人民的代言人！失能的政府應該接受人民的指揮，立刻依民意全民普發現金。」