政府採購的疫苗延遲到貨，連採購價格都以「保密事項」為由不願公布，東華大學教授施正鋒今天痛批國家機密、或是保密條款，不能淪為遮羞布：質疑政府不願公布「是要掩飾被當作『盤子』的窘態，還是有不可告人之處？」

民間採購的BNT疫苗價格公開，但蔡政府編列339.5億元採購疫苗，雖然陸續與COVAX、AZ、莫德納簽約購買1981萬劑，但對於到貨時程、採購價格，衛福部長陳時中總以「這些是合約的保密事項」搪塞，立法院成立的疫苗調閱小組更是一次會都沒開過。

對此，施正鋒強調，為了防止行政專斷，國會監督是起碼的。即使是國家機密，除非是不可告人的密約，國會議員如果事先未授權，至少事後要獲得充分告知，包括國防軍事。在美國，為了取得國會的信任、快速通關，甚至於讓議員參加談判的代表團。

他以心臟裝支架為例，醫生會問你要不要用進口的，差別在於健保沒有給付；同樣地，人工關節也有類似的選擇，就看你的歲數、跟生命期望值。其實，一般用藥，也有正牌原裝、及學名藥的差別，就看口袋有多少錢，特別是救命的標靶藥。

施正鋒認為既然有民間採購的價碼、一清二楚，政府堅持「保密條款」，連讓國會議員門關起來都不願意揭露，相當不可思議。

他質疑政府究竟是要掩飾被當作「盤子」的窘態，還是有不可告人之處？民主國家為了防止貪污、是無能，只有一途，就是陽光下攤開來，至少讓代表選民的國會議員看一下，即使門關起來也好。