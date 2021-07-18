中部跨縣市年輕人特殊社交圈主要有10人，指標個案台中家教男接觸者複雜，彰化創投男坦承也這個月就三度參與社交活動，其中一天還過夜。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

真的誤會屏東了。彰化縣16日新增一名年輕創投老闆確診，感染源不明，但他曾自己搭火車南下屏東拜訪客戶，一度令各界緊張是否感染delta病毒，但經彰化縣衛生局疫調追查發現，創投男月初至上周曾密集參與台中家教男的社交圈活動，因而染疫。

彰化縣長王惠美17日宣布彰化零新增本土確診者，維持267例，也無新增確診者足跡，由於中央配發的莫德納疫苗幾已全數打完，這兩天全面開打AZ疫苗，她呼籲縣民不要只想著等造冊，最好主動預約，愈多人登記想打，中央才會配發更多的疫苗，讓彰化人有更多的疫苗資源，讓更多想打的年輕人，也有機會快點輪到。

衛生局長葉彥伯指出，中部跨縣市年輕社交圈日前主要匡列10人，包含日前鹿港的25歲確診男，而31歲創投男則是透過疫調與相關線索又追蹤出來的新個案，13日發病、14日採檢陽性，Ct值17.88。除了曾到南部出差，創投男也終於向疫調人員坦承，7月3日、10日至11日都有參與台中家教男的社交圈活動，10日甚至還過夜，接觸時間很長。透過血清抗體檢驗比對分析，確認家教男就是此社交圈的指標性個案。

另外，芬園傳出有68歲老翁施打疫苗4小時就死亡，是彰化第三例長者施打莫德納疫苗後的死亡案例，且時間最短，葉彥伯則強調有賴法醫相驗釐清，若家屬有疑慮都會給予相關協助。

中央微解封後，7月26日後是否會調降為防疫2級？令各界觀望，8月父親節即將到來，許多民眾好奇能否至餐廳聚餐慶祝，中央雖不反對內用，但多數民眾仍有疑慮，多數縣市目前仍維持只能外帶禁內用，餐飲業者也不敢貿然接單。

至於8月下旬的中元普渡活動該如何辦理，葉彥伯強調目前宗教活動仍舊是全面禁止，是否開放要看屆時中央規定。目前鹿港天后宮、埤頭合興宮都做好相關防疫準備，採線上報名、普渡儀式也採線上直播，避免群聚。