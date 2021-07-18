高雄市政府拚疫苗施打率，17日已達22％，甚至超越全台20％。「台灣醫事行動聯盟」18日卻發文痛批，主管機關衛生局對待醫護如同奴工，不了解一線需求及辛苦，呼籲市府不要再用「加碼津貼」來掩飾醫護職場的真相。

聯盟表示，多數衛生局工作人員在施打站對待醫護的態度，像是對待奴工一樣，毫無尊重可言，甚至拿著碼表測醫師詢問民眾的時間，是在給醫師壓力？

聯盟建議，過去因體諒高齡者，提供個人衛教，但現在施打民眾已不是高齡者，可滾動式調整成團體衛教，例如高雄流行音樂中心利用硬體設備播起團體衛教，就是全台灣最高級的疫苗衛教設備，這樣才能加快效率拼高覆蓋率。

聯盟也批評「宇美町式」施打方式已經不合時宜，近日以來因應年齡層降低、已改為民眾跑站，但這2日又改回，反倒又增加醫護負擔。

聯盟強調，上述問題都不是零星個案，醫護基層人員一再反映，未獲解決及改善，衛生局甚至不查證民眾亂投訴，就質疑基層作法。

聯盟呼籲衛生局的不管是主管、還是其他行政人員，請了解基層到底在做什麼，也請市府不用再加碼津貼，因為津貼不能解決醫護職場環境問題。