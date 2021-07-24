大甲分局利用民眾等候接種疫苗時間，播放影片宣導安全駕駛。（大甲分局提供／王文吉台中傳真）

台中市大甲分局為加強防制轄區交通事故，由交通組製作相關交通事故案例、交通安全防禦駕駛及交通安全宣導影片，在轄區快打站注射區播放，讓民眾在疫苗快打站施打疫苗等候及留觀時間，觀賞宣導影片，提高全民防禦駕駛觀念，期有效降低各類交通事故，確保用路人安全以及做好當前最重要的防疫工作。

大甲分局指出，由於轄區的人口年齡結構以長者居多的緣故，平時要召集長者齊聚實施各項宣導並不易，利用此機會，除了播放宣導影片外也針對長者發送傳單並講解相關護老交通安全觀念，另也希望藉此加深民眾交通安全觀念。

大甲分局提醒駕駛朋友確實遵守行車規定，如遇行人穿越道有行人通行時，請確實禮讓行人優先通行、「車輛行至路口轉彎時應多注意後方來車」、「行經路口應減速並禮讓」，行車多注意與禮讓，就能減少遺憾意外的發生，共同維護大家用路的安全。

「十次車禍九次快」、「超速行駛，不是車毀就是人員傷亡」！ 為了維護廣大用路人行車安全，及遏止駕駛人超速之違規行為，大甲分局針對超速取締交通大執法，在防疫期間亦嚴格執法從不鬆懈。

大甲分局長李建興呼籲民眾，遵守交通安全規則才是保障自己生命財產之最有效方法。時值疫情延燒之際，然警察執法從未有假期，民眾千萬不要掉以輕心或心存僥倖以身試法。