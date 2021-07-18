國內本土疫情趨緩，今增加15例本土確診，其中北市增加5例，北市府表示，5例皆為7月17日確診，分別為內湖2例、松山2例、信義區1例；此外7大醫院免費PCR於17日還抓出1名陽性確診者。

北市府表示，今公布的5案皆為7月17日確診，初步判定其中3案（案15497、15498、15510)感染源為家戶、1案(案15449)感染源為職場、1案(案15509)感染源尚待確認。

依北市府資料，上周北市有33人確診，其中萬華有10人，較前一周的40人大幅減少，但仍居北市之冠；中山區連續2周都維持5人確診，內湖區從前一周的2人增為3人，士林區由前一周的4人增為6人。

北市府指出，北市中山區連自六月起，發生較多起家戶感染，相關個案目前已陸續解隔，僅剩零星個案。內湖區多為家戶感染，本週有兩市民（同一家人）因有家人確診先被匡列隔離，在居隔前採檢確診。

此外，針對新北市長侯友宜市長於記者會上稱，台北地下街群聚對新北影響大，北市府表示，目前地下街群聚事件最早確診者為兩名新北市個案（15354 、15405），六位確診者中有五位皆為新北市民，由於地下街商場人流大，接觸者眾，是否確實為職場感染或其他感染源，仍待進一步釐清。