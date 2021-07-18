立委林昶佐日前遭萬華環南市場自治會長林勝東及攤商洗臉後，負面聲量激增，萬華人發起罷免林昶佐，高喊「清林散昶」，罷免團隊也已開始展開罷免行動，除了設立連署站，昨(17)日更在艋舺公園進行快閃連署。根據一份網路民調顯示，絕大多數網友都認為罷免林昶佐的行動會成功。

網路媒體《NOWnews》以「清林散昶，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？」為題，進行網路投票，投票時間為7月18日至21日，截至18日下午4點30分，參與投票的網友中，有78.8%認為會成功，有21.2%認為不會成功。

認為罷免行動會成功的網友表示，「萬華人眼睛是雪亮的」、「巴結執政黨，不為在地人發聲！ 有失職責，民意不代表，該罷」、「我希望看到他下台，他還是去唱歌就好，至少人氣比較好」、「做得太爛了」。

認為罷免行動不會成功的網友則說，「誰知道會不會成功，投完票就會知道了」、「政治的報復無法打敗病毒」、「現疫情期間，為什麼不專心防疫，還有時間再搞政治之事」、「怒氣會隨著時間而淡化。 中選會的行政裁量權，也會影響成功率」。

此外，針對罷免林昶佐團體17日在艋舺公園進行實體快閃連署活動，台北市長柯文哲在記者會上被問到此事時，他則回應，「這個齁，我佛慈悲，阿彌陀佛」，曾經是朋友，也不需要用一件事情否定一個人，平常心就好。