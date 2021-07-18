三級警戒期間，爆出行政院高官在渡假村不遵守防疫規定，大啖美食群聚。對此，國民黨團要求屏東縣政府必須在明（19）日下班前完成相關調查，並向國人公開調查結果，否則政府就是只許州官群聚，不許百姓吃蛋餅，防疫會轉彎。

國民黨團表示，防疫不能「看見綠營高官就轉彎」，日前高雄一名水電工人蹲在騎樓下吃蛋餅，遭員警以「未戴口罩」為由開罰3000元的罰單，假如行政院南部辦公室執行長陳政聞查明後確實違反規定，參與群聚，也要依法受罰，並為公開說謊下台負責。

18日有媒體接到民眾投訴指出，行政院南部辦公室執行長陳政聞於7月13日在屏東縣牡丹灣VILLA住宿期間，涉嫌違反營業餐廳不得「內用」防疫規定，在渡假村餐廳涉嫌脫下口罩用餐，更涉及18人同時在餐廳用餐。引發當日投宿民眾疑慮及恐慌，可能造成疫情大破口，因而向媒體投訴。

此案爆光後，當事人陳政聞立即否認違反規定，只承認帶妻小去屏東牡丹灣VILLA度假，否認在餐廳用餐涉及群聚。但根據民眾投訴內容，該渡假村在微解封當天晚上，私下開放餐廳給10多位「老顧客」煮火鍋、飲酒，且屏東縣府稽查時業者交出的實聯制名單，其中包括陳政聞。

國民黨團指出，「兩造說法明顯不符，且民眾更已向媒體提供陳政聞等人在渡假村餐廳用餐的照片，屏東縣政府不應視而不見。病毒擴散是不會看民進黨黨證的，不要讓開放3+11、諾富特事件重演，讓地方疫調人員立即秉公查明清楚，才是現在最應該做的事。」