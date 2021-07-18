中央「疫苗接種預約平台」16日開始施打，嘉義縣是全台老年人口最高的縣市，縣議員黃嫈珺觀察到許多長者因不會使用預約系統產生「數位落差」，部分接種站預約人數低迷，質疑這樣涵蓋率會受影響，呼籲中央針對數位資訊有落差的縣市，撥補更多疫苗讓前線指揮官有作戰空間，讓現場報名的民眾施打。

黃嫈珺說，目前各縣市分配的疫苗數量就是以1922登記的數量來調撥，越多人登記，該縣市獲得的疫苗數量就越多，但嘉義縣老年人口多，多數長者沒上過網，不少人以為意願登記完就預約成功，很多民意代表、村里長的電話都被打爆。

黃嫈珺表示，50-64歲民眾願意施打AZ疫苗的民眾，應該是排山倒海而來，但東石、六腳、朴子接種站，全天候每場可收600到1200人次，除朴子第一場有達到900人，3鄉鎮的每一個場次，效果不彰，甚至有些場次是100人以下成功預約，代表很多有意願施打的民眾沒有預約成功，這樣嘉義縣分配的疫苗更少，涵蓋率也會受影響。

黃嫈珺建議中央撥補疫苗也要以人口數為考量，以嘉義縣市相互比較，縣的人口數市的人口1.87倍，但獲配的疫苗僅1.2倍，希望縣長邀集立委向中央爭取更多的疫苗分配。

嘉縣18日共接種3447人，無殘劑，疫苗接種使用率97.65％、全縣人口數疫苗覆蓋接種率21.15％，衛生局長趙紋華表示，符合資格的民眾若到接種站發現未完成預約，現場工作人員會協助預約，民眾也可以透過各鄉（鎮、市）公所、衛生所、戶政事務所和村里辦公處協助上網登錄。