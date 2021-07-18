貨櫃航運三雄法說會、股東會將在下周登場，市場聚焦三家公司對後市展望。但數十萬小股民最在意的還是行情走勢，有投資老手認為，這波三雄股價有3成以上大回檔，若要搶反彈，目前在「獄中」遭錯殺的長榮勝率最高，只要明（19）日站上月線，守住跳空缺口，21日出關第一盤開高，將是反彈很好的滿足點，若開高走高的話，有機會突破前高。

航運族群下周聚焦三件大事，陽明線上法說會19日登場，16萬張現金增資新股，將在20日上市；萬海20日舉行股東會；長榮股東會21日壓軸登場，而當天也是二度處置的「出關日」，不再受限20分鐘分盤交易。由於市場對明年貨櫃航運獲利有雜音，預料各公司高層將對未來展望將進一步說明。

事實上，只要運價指數持續創高，三雄股價後續還有空間，目前進入海運旺季，上海航交所16日公布最新SCFI貨櫃運價綜合指數，較上周大漲122.07點，衝上4054.42點，突破4千點大關，遠東至美西、美東等主要航線改寫天價。

據SCFI報價，遠東到美西航線每40呎櫃（FEU）上漲310美元至5334美元；遠東到美東也上漲299美元至9655美元；遠東到歐洲航線每TEU運價也上漲282元至7023美元，以上航線均同創新高價。

本周貨櫃三雄歷經一波殺戮後，下半周展開報復性反彈，散戶們最關注的是下周的行情表現。PTT股版投資老手發文表示，以7/16三雄收盤來看，萬海最強勢，站上所有移動均線，但尾盤套牢賣壓出籠，收了長上影線，目前位階已高，再大漲不易，若三條均線仍有守，未來走勢最好是高檔震盪，至於陽明、長榮較有上攻機會。

原po認為，投資人若要搶反彈，長榮勝率最高，因為在20分鐘交易的獄中被錯殺，三雄中位階最低，雖然未站上月線，但反彈最強勢，有補漲的意味，只要下周一收復月線，守住跳空缺口， 周三（21日）出關日第一盤開高，將達到反彈滿足點，開高走高的話，有機會突破前高；若開高走低，反彈恐告一段落。

原po也提醒，目前多頭趨勢尚未確立，搶反彈需做好資金控管，除非三雄股價重新站回所有均線之上，才能放膽出手，反之，長榮股價下周一若跌破163元，陽明、萬海跌破月線則必須停利、停損。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。