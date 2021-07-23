航運族群近期慘遭血洗，貨櫃三雄股價一落千丈，今日方才稍有回溫，讓許多投資人看了心驚膽戰的同時，也手癢難耐想進場低接，法人指出，若未來航運股融資斷頭全面追繳，就是台股落底，也是波段的落底，這時就是航運股最好的買點。

本周超級航運周失靈，投資人關注貨櫃三雄對航運後市景氣展望，然股東會和法說會未受市場青睞，前幾日航運族群慘綠一片，貨櫃三雄盤中多度被打入跌停，所幸今（23日）航運股回神，貨櫃三雄僅萬海以平盤作收，長榮大漲逾7%，萬海漲3.55%。

然而本周貨櫃三雄翻船，股東會和法說會的利多消息未能激勵股價，自高點下挫逾3成，而如今貨櫃三雄融資餘額仍於高位忽增忽減，最多的長榮達逾26萬張融資，陽明和萬海則分別為逾18萬張和4萬張，此次的大幅回落也讓融資戶面臨斷頭之危，

法人指出，未來台股若在下殺過程中，是航運股全面斷頭追繳，就是大盤的落底，任何股票、任何指數全面斷頭，就不會有低點，航運股只要等到融資斷頭全面追繳，就是台股以及這個波段的落底，這時就是航運股最好的買點。

分析師柯孟聰指出，像這種人氣股一旦出現多殺多的情況，就是走趕底的走法，清洗融資浮額，因此需要多關注法人的動向，以及融資券籌碼的變化。

台股今日近乎以平盤作收，終場僅小漲0.59點，外資繼昨日大買356億元後，今天在買超22.9億元，貨櫃三雄中，僅萬海遭外資倒貨3952張，而長榮和陽明外資均買超逾9千張。

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