貨櫃三雄29日再度開高，長榮（2603）、萬海（2615）股價29日盤中大漲5～8％，「關禁閉」中的陽明（2609）則是受制量能縮減，早盤僅小漲1.69％，但仍奮力終結股價連三日收黑頹勢。

法人指出，貨櫃三雄目前有「兩大機會」，包括尚未公布的第二季財報，預期將繳出不俗成績，股價有基本面護體；此外，股價短線更自高點回檔逾四成，乖離率偏大，預期有望迎來反彈行情，短線重返10日均線可期。

航運股再度扮演「吸金」指標，長榮早盤就爆出393.95億元成交金額，榮登上市成交值排行之冠；萬海則緊隨其後，成交值高達236.84億元，位居第二。即便陽明在處置期間，採每20分鐘撮合一次，整體貨櫃三雄成交比重仍高，人氣大舉回籠。

台股「航海王」本季以來跌落神壇，貨櫃三雄陽明、長榮、萬海自7月初高點截至28日，分別大幅拉回達52.8％、50％及44.2％，三檔中僅航運股王萬海未失守季線，隨即連兩日股價出現強彈，股價28日攻上漲停，29日盤中再度噴漲近8％，突破5日線。