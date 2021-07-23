全球晶片短缺自疫情以來已持續1年多，汽車製造商受到嚴重衝擊，被迫以減產應對，但對車用晶片的影響似乎將到頭了，經濟學家指出，台灣半導體企業正為汽車量身訂製晶片，車用晶片短缺問題料將獲得緩解，但電子消費產品的晶片短缺仍未緩解，這可能會延誤新型智慧手機的出貨。

新冠疫情自去年年初爆發，帶動宅經濟需求攀升，居家辦公推升電子消費產品需求激增，致使全球晶片供需失衡，導致汽車製造商、電子消費產品等多項產業飽受「晶荒」之苦，而受到晶片需求的提振，也刺激半導體產業營收和獲利屢創新高。

《路透》報導，ING大中華區首席經濟學家彭藹嬈（Iris Pang）在路透全球市場論壇上表示，車用晶片供需緊繃持續已久，但由於大陸將承接部分台灣無法滿足的生產需求，預料車用晶片的供應很快就會獲得緩解。

彭藹嬈指出，台灣半導體企業正為汽車量身訂製晶片，車用晶片長達1年的短缺危機也將宣告解除，但電子消費產品晶片短缺的問題仍未緩解，可能將延誤新型智慧手機的出貨，「就連加密貨幣礦工也在設法循環使用二手晶片，這代表著短缺的情形並沒有完全改善」。

阿汗半導體公司（AKHAN Semiconductor）創辦人Adam Khan保守估計，在最理想的情況下，晶片供應緊繃可能將一直持續到2022年第二季；晶片新創公司Cerebras Systems執行長Andrew Feldman也透露，有供應商的晶片和相關零組件交貨週期最久要到32周。

而這晶片短缺也對半導體企業的獲利有著推波助瀾的作用，市場調查機構VLSI Research執行長Dan Hutcheson預估，晶片企業在2021年的成長將高達21%至25%，為2010年來最好的表現。