航運股近期遭遇空襲，股價連跌數日，跌幅高達逾3成，融資戶人人自危，航海王哀鴻遍野，但財經網美胡采蘋絲毫不擔心，儘管她坦承看盤亦有種「末日感」，但基於長榮股東會實際上開得不錯，「我是不走啦！好公司我挺到底！」。

超級航運周本周登場，貨櫃三雄萬海、陽明和長榮股東會和法說會相繼登場，然儘管會上均釋出航運未來展望樂觀情緒，但對股價並未達到激勵效果，前幾日貨櫃三雄盤中多次觸及跌停，好在今（23）日回神，除萬海平盤作收外，長榮和陽明分別漲逾7%和3%。

胡采蘋一直以來看好航運後市，先前見航運慘烈的跌勢絲毫不驚慌，揚言「一張不賣」，近日她於社群平台臉書再度發文，指最近航運股空方非常兇，但即便場面驚人，但她也是從小被嚇大的。

胡采蘋表示，很多人認為主力棄航運而去，沒有「大人」在了，儘管是她，在看盤時也有種「末日感」，但結果竟是被打到跌停，依然有人將其撐開，「我好像看到主力被揍趴在地上還招手說哈囉」。

但胡采蘋看長榮股東會，開的其實還挺不錯的，她是不會「棄船」的，反而還會繼續產出「破解航酸」的影片，「好公司我撐到底！」。

貼文一出後，網友對這波航運的跌勢也是心有餘悸，「跟1月那波很像，好不容易撐到陽明出關後還是續跌好幾天」、「腳麻了，來不及走，只能撐到最後了」、「嚇到閃尿」、「快凍未條了，但腳麻，也砍不動」、「真的好難好難啊，想說是否認賠賣了」。

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