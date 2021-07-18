台股正值火熱之際，加權指數屢創新高，吸引不少投資人趨之若鶩進場，有網友表示，自己家中有市值約6千萬的6甲農地，但種田風險高又累，想將田賣掉對現，買0050、0056；貼文一出後，底下網友看了急勸，「如果重劃區有你家農地會後悔」。

1名網友在社群平台PTT發文，表示自己家裡有6甲農地，總市值約6千萬，每甲地收入大概40萬，6甲總共240萬，但實際上可能也不到，因為遇到個蟲害或颱風等不可抗力的因素，就會少個5到6萬。

原PO認為，種田有點累，而且風險又高，所以想說若把田賣了，雖然田也是會增值，不過就是要做不能荒廢，但轉投0050、0056，什麼都不用做就幾百萬，未來繼續升高的話，還可以做價差，想詢問一下網友有什麼建議。

貼文一出後，網友熱烈回響，大多數網友都認為農地未來有機會重劃，留著比較好，「不要賣掉拿去貸款招標的好好做，幹嘛賣一定會更升值」、「以後通膨，地會越來越值錢」、「沒看過傻到賣地換股的，真覺得股好先抵押地貸一點，去投投看就知道了」、「如果重劃區有你家農地會後悔」、「農地還可以賭重劃 不要全賣」。

另外也有部分網友認為，現在進場時機有點太晚了，「高點賣地，你是覺得台股直衝三萬點嗎」、「台股萬八賣土地來存股聽起來滿韭的啦，好好想想」、「股市一萬八你說你要進場」、「1.8萬才進場？想想疫情前股價吧」。