高市鳳山區1名60多歲王姓男子17日到鳳山體育館施打AZ疫苗，18日晚間在家中突然全身抽搐、倒地昏迷，119救護人員趕抵時立刻施予CPR搶救並送醫急救。衛生局表示尚未接獲此案通報，正在釐清是否與疫苗有關。

據王男家人指出，王男平日身體無異狀，但有高血壓病史，18日上午前往鳳山體育館施打AZ疫苗後，返家疑似出現疲倦副作用，但人並未發燒。

18日晚上6點多，王男於住家客廳看電視時突然感到身體有異，接著全身抽搐，倒地不起且陷入昏迷，家人發現後趕緊撥打119報案。救護人員趕抵時發現王男已無呼吸心跳，經CPR搶救後立刻轉送醫院急救，目前仍在搶救中。

衛生局表示，尚未接獲該事件通報，正在查證中。

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