在疫情3級警戒衝擊下，許多弱勢家庭的生活雪上加霜，幸好處處有溫暖，新北市板橋一家麵店，由顏維勳老闆接手後，至今送出超過上萬碗「待用麵」，這次疫情也不例外，他用一碗碗熱騰騰的麵鼓勵了喪子獨居的失業老伯，拯救了照顧病兒的8旬奶奶，還支撐了要養活1家6口的賣香腸老爸，默默地照亮每一個被人遺忘的角落！

住在新北市板橋區一處公寓分租雅房的童小姐，也深受行善麵店幫助，她透露自己因幫助喪子獨居的失業馬大哥，身上剩不到2百元，窮途末路之際「意外在網路上找到『待用麵』顏老闆。」一開始打電話詢問，還怕被拒絕。當時童小姐答應老闆，往後打零工賺的錢，會拿去還。

當老闆問起童小姐「怎麼只剩2百」，童小姐羞愧地說，「我是臨演兼網路直播主，今年5月疫情爆發前，一天工作10小時約可進帳千餘元，如今在疫亂下，幾乎是0收入」；然而，童小姐就算再怎麼苦，依然竭盡所能幫助隔壁室友馬大哥，也連續3天幫對方打包待用麵，「因為生活在同一個屋簷下，彼此都沒家人倚靠，這樣相依為命也很暖心。」

儘管行善麵店生意因疫情衝擊只剩6成，老闆顏維勳仍努力揮動鍋鏟，烹煮出「待用麵」。（圖／王永泰攝）

童小姐之前住在新北市三芝，靠著臨演的微薄收入，餵養了一些流浪貓狗1年，今年2月搬到板橋後，看到老人家餓肚子、流落街頭更是不忍心，曾花了1萬5千元，替一個獨居老人採買生活必需品。「只是幫助別人時，常常忘了自己沒有錢。」童小姐自嘲後不假思索地說，「我覺得自己不幫助馬大哥，就沒人幫他了。」

童小姐口中的馬大哥（68歲）去年3月痛失獨子後，同年10月搬來這棟公寓，他原本在一家材料公司擔任作業員，一天至少可賺5百元工資；今年4月公司因疫情歇業後，他的生活愈來愈困頓，連短袖上衣都要他人贊助，外出也只有一雙堪用的運動鞋。

一開始，馬大哥很想省下早餐的開銷，但無奈長年與高血壓、腎臟病及心臟病為伍，不能空腹吃藥，只好每天到樓下豆漿店買個10元饅頭果腹，中餐挨餓，晚餐再買個60便當，一個月的餐費花不到2千元，克勤克儉的度過疫情。

即使拚命設法節流，無奈在找不到工作開源下，馬大哥漸漸坐吃山空，6月底時他和童小姐聊天，無意間透露自己手頭拮据，已繳不出7月的5千元房租，當時身上只剩3千元的童小姐一聽，仍然二話不說掏出1千元救急，還連續10天打了上百通電話，求助各大扶助弱勢的社福團體，最後慈濟基金會和亞太急難關懷救助基金會伸出援手，一共資助馬大哥8千元。

「如果沒有童小姐，真不知道該怎麼辦？」馬大哥坦言，他常有「過不去」的念頭，所幸童小姐的熱心讓他看到人性光輝，給了他活下去的勇氣。

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