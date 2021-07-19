大安鎮安宮、大甲警友辦事處堅及民防中隊捐贈大甲警分局40組太陽能爆閃警示燈。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大安鎮安宮、大甲警友辦事處堅及民防中隊捐贈大甲警分局40組太陽能爆閃警示燈。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲警分局所轄大甲、大安、外埔及后里等區幅員遼闊，部分偏僻道路未設置交通號誌，大安鎮安宮主委陳春福與大甲警友辦事處主任陳勝堅及民防中隊長陳明芳等熱心公益，19日捐贈分局40組太陽能爆閃警示燈，守護駕駛人行車安全。大甲警分局表示，自裝設夜間警示爆閃燈後，今年上半年夜間交通事故降低11.95％，成效顯著。

大甲警分局所轄大甲、大安、外埔及后里等區幅員遼闊，近來部分偏僻及未設置交通號誌的路段，晚間都會出現閃著紅、藍警示燈設施，這些燈乍看像是道路施工警示燈，路段但設置地點卻都未施工。

大甲警分局指出，這是分局為有效降低交通事故發生，在易肇事設置的夜間爆閃警示燈，藉以提醒用路人行經時減速慢行，尤其紅、藍燈光在夜裡閃爍，遠看就像警方路檢，亦可有效防範夜間犯罪，警示效果十足，交通事故肇事率也降低不少。

根據大甲警方統計，自裝設夜間警示爆閃燈後今年上半年夜間（18時至06時）發生交通事故501件，較去年同期發生569件，減少68件，交通事故降低11.95％，成效顯著。爆閃式警示燈發揮作用，夜間有效提醒用路人行經各路段、路口時要減速慢行，並注意路況，能完全達到警示嚇阻的效果，充分扮演夜間「沉默守護者」的角色。

大甲警分局長李建興表示，近期分局除了配合政府各項防疫措施外，對於轄區治、交安維護工作，仍持續不鬆懈；非常感謝大安鎮安宮主委陳春福、大甲警友辦事處陳主任及民防中隊陳中隊長捐贈爆閃式警示燈，為轄區易肇事路段、路口點亮一盞光明燈，讓用路人行車更加安全，讓員警也能在更安全的環境中執勤，守護民眾生命財產安全。