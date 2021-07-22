中度颱風烟花還沒未接近台灣，台中市西屯區就傳出有樹木遭強風吹倒意外。（民眾提供）

中颱烟花還未造訪 強風就吹倒台中路樹壓壞車與路燈。

中度颱風烟花還沒未接近台灣，台中市西屯區就傳出有樹木遭強風吹倒意外。22日中午13時18分許，在西屯區東大路一段與福科路口，一棵種在台糖土地上約10公尺高的苦楝樹突然被強風吹倒，直接壓在1部停放路邊的休旅車上，還造成路燈倒下，警方立馬趕往維持交通，並通報市府及台糖前往處理。

警方指出，因烟花颱風接近，風勢及雨勢增強，造成東大路一段與福科路旁台糖土地之樹木倒塌，壓損路邊停車之自小客1台及路燈燈桿1支，所幸並未造成人員受傷。轄區台中市第六分局接獲報案，立即派員趕往進行交通管制，台中市建設局派員前往移除路樹。

林姓車主說，他跟太太到榮總就醫，停在現場約半小時，就接到警察打給他說車子被樹壓到，他馬上從醫院趕到現場查看，發現後照鏡跟引擎蓋鈑金被樹木壓損壞。警方表示，後續賠償事宜，由台糖人員及車主雙方進行協調，並由建設局養護工程處到場排除倒塌之樹木。