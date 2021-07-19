新冠肺炎逐漸趨緩，對於7月26日是否解封，台北市長柯文哲表示，不可能一次全部解封，應每天逐步解封、且戰且走，別幻想7月26日以後脫口罩歡唱，而儘早將疫苗要打滿2劑，才能達到群體免疫。

柯文哲表示，新冠肺炎病毒到現在為止，若要期望他完全消失是不切實際，現在方法是如何用最低成本與病毒共存，因此才出現新常態的名詞，而目前主流的印度變種病毒也更難防堵。

柯文哲指出，歐盟已經使用疫苗護照，打滿2劑國際認證的疫苗，就可以自由出入歐盟，他不認為台灣能跟世界不一樣標準，未來外國人持疫苗護照，若進入台灣，不太可能隔離14天又還要做好幾次篩檢，因世界有世界的標準。

柯文哲直言，因此病毒將隨時出現在我們身邊，按照邏輯處理，就是全民打疫苗，達到群體免疫效果後，邊境就解封，整個社會正常運作，在台灣如果有一天疫苗普遍施打後會這樣做。

柯文哲認為，在還沒達到群體免疫前，不可能一直維持三級管制，經濟受不了，目前已經管制兩個月，再下去經濟會出問題，不可能一直管制下去。

柯文哲強調，不管7月26日要不要解封，他還是認為每天慢慢觀察、逐步解封、且戰且走，而聚餐一定擺到最後，但不要幻想7月26日以後大家脫下口罩去歡唱，疫苗還是要打2劑，儘早達到群體免疫。