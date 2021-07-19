綠委林宜瑾 (翻攝臉書)

行政院長蘇貞昌今早至松山機場送東奧國手出發，卻傳出國手上了飛機才發現是乘坐經濟艙，而代表團官員坐商務艙。時力立委王婉諭批評，政府根本不重視選手。綠委林宜瑾也在臉書發文表示，本來是為選手加油的喜事，沒想到一出國門就出包。

王婉諭指出，今天下午，台灣奧運代表團搭乘專機前往東京，但是羽球球后戴資穎稍早卻在個人社群上，發文表示「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，戴爸在接受媒體訪問時，更直言「選手在飛機上才發現只能坐經濟艙，這種被欺騙的感覺很不好」。

王婉諭說，體育署做不到讓選手都能搭乘商務艙的承諾，那為何不能事先告知選手，或是開放讓他們能夠自行找贊助，選擇最適合自己的交通方式？

王婉諭表示，更誇張的是，居然坐商務艙的是代表團官員，選手們眼睜睜看著其他高官坐上商務艙，不僅感覺被騙，甚至更絲毫感受不到政府對於選手的重視！

王婉諭指出，一直以來，國人對於體育署及各個中華體協的期待早已消失殆盡，甚至只能卑微地希望他們不要扯選手後腿就好，就算多年前號稱「體育改革成功」了，至今，仍沒有人敢對體育署、體育協會，懷抱任何期待。

王婉諭說，連最基本的交通方式都能出包，政府宣稱有多重視選手，誰會相信？請體育署及教育部儘速出面解釋，並公布這次包機的搭乘名單，看看是哪些官員比選手重要，能舒服享受商務艙，給予國人及選手一個清楚的交代。

林宜瑾表示，就算商務艙位子不夠，也應該想辦法多派飛機，或是提前告知變更，而不是隱瞞變動在先，官員搶搭商務艙在後，這種做法完全無法認同。