東奧選手坐經濟艙 蘇貞昌痛心致歉「很不會安排」：最不該的是官員坐商務艙

羽球世界球后戴資穎昨（19）日和中華代表團出征東京奧運，戴資穎在IG限時動態表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙。」引發座位分配爭議，而下榻的飯店曝光後，再度引發討論，甚至遭爆隨行官員住得比選手好，網友也發現，烏干達選手入住的飯店都比戴資穎好，忍不住痛批「垃圾政府」。

從戴資穎昨晚PO出的房間照片，可以看出僅有簡單的兩張單人床、一組床頭櫃等基本家具，以及一間廁所，陳設相當簡單。PTT網友紛紛替她抱不平，表示「旅館爛成那樣，經濟艙就像小兒科了」「冠軍被這樣糟蹋」。

時代力量立院主任賴嘉倫則在臉書爆料，「選手住3星飯店，賽中工作團（高官）住4星飯店及媽祖廟民宿」。他質疑，為何不安排住一樣星等的住宿呢？希望體育署跟體協好好說明清楚。

另有網友分享其他國家奧運選手住的飯店情報，環境幾乎都比戴資穎好，包括這幾日在日本逃跑的烏干達選手，所住的飯店也不差。看完對比之後，該網友嘆，「覺得我們跟什麼國家差不多等級呢？」

網友找出烏干達選手入住的飯店。（圖／摘自Hotel New Yutaka官網）

其他鄉民則說，「台灣是不是真的要破產了？」「住得比非洲國家的還爛」「笑死，我們官員都住很高級，哪有破產」「烏干達住的房間還比小戴好！」「垃圾民進黨政府」「連烏干達都有質感多了」「真的是沒有比較沒有傷害，疫苗也是」「垃圾政府，快把經費預算通通公開啦」。

另有網友找到烏干達選手下榻飯店在訂房網上的評價，僅有6.4（最高10），表示「說這個叫做不差，想笑」，也有人好奇，「烏干達住的飯店在大阪耶，今年是大阪奧運？」