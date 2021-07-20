氣象局今稍早發布第6號颱風烟花最新路徑，最快今天下半天增強為中颱，預計明天清晨發布海上颱風警報，周三深夜到周四清晨發布陸上警報，預計烟花颱風中心周五將登陸東北角，周五、周六中部以北、東北部、南部山區有局部豪雨以上的降雨。氣象局長鄭明典也PO出一張圖指出，烟花颱風會偏西行，「準備了，颱風防災模式」。

鄭明典表示，煙花颱風北邊的高氣壓，發展得很深厚，使颱風偏西前進，加上未來的移動方向上駛流微弱，導致烟花路徑無法偏北，台灣要準備颱風防災了。（翻攝自 鄭明典臉書）

鄭明典今天在臉書貼出一張圖，指出煙花颱風北邊的高氣壓，發展得很深厚，導致颱風會偏西行，再加上未來的移動方向上駛流微弱，依過去的颱風防災經驗，颱風一慢、影響就大，颱風強度反而不是關鍵。

鄭明典說，再加上南方查帕克颱風的低氣壓特徵，已有低層南方水氣被北推到台灣附近，提醒大家密切注意氣象局發布的颱風消息。

氣象局預報員官欣平表示，周四至周六颱風影響台灣，尤其烟花的環流大，移動速度不快，會對台灣造成顯著影響，預計明天清晨發布海上颱風警報，烟花暴風圈周四（22日）接近並影響台灣，將發布陸上警報，中部以北、東北部有局部大雨，其他地區短暫雨或雷雨。

烟花午後轉中颱，最快周四發陸警、周五登陸東北角，周五至周六中部以北、東北部、南部山區有局部豪雨以上的降雨。（翻攝自氣象局）

官欣平表示，周五、周六烟花颱風影響台灣最顯著，颱風中心周五會從台灣東北角登陸，中部以北、東北部、南部山區有局部豪雨以上的降雨，其他地區局部大雨或豪雨，周六早上從台灣北部離開，持續朝福建、浙江一帶前進，周六下半天到周日影響馬祖。指出由於烟花位在季風低壓環流內，路徑不確定性高，需持續觀察。

官欣平表示，周日、下周一颱風引進西南風，為中南部帶來雨勢，至於中颱查帕卡，未來會登陸廣東到海南島北部海面，回到南海時可能併入季風低壓。