東京奧運將在本周五開幕，各國運動員也都陸續出發前往日本，但墨西哥棒球代表隊卻在出發前傳出陣中有2例確診案例，分別是投手瓦拉茲奎茲（Hector Velazquez）和索利斯（Sammy Solis）。

墨西哥在世界12強棒球賽奪下東京奧運棒球門票，隊史首度挺進五環賽場，為了這次奧運還徵召不少好手，包含效力中職統一獅的泰迪和富邦悍將的邦威。

墨西哥棒球隊原訂在當地時間周三搭機飛往東京，沒想到在出發前的採檢中發現2名無症狀感染者，墨西哥棒棒協證實陣中有2名球員確診，分別為瓦拉茲奎茲和索利斯。

瓦拉茲奎茲和索利斯被檢測出確診後立即被單獨隔離在國家隊集訓的下榻飯店中，其餘球員將在今天進行PCR檢測，原訂晚間的練球也已經先行取消。

此次墨西哥在東奧分在A組，與日本、多明尼加同組，小組賽首戰在30日對上多明尼加；B組則是美國、韓國和以色列。