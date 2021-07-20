新北市警察局與新北市少年輔導委員會合作，為青少年設計懸疑的解謎遊戲，故事由一名青少年的求救信開始，希望警方幫他找出好朋友阿汀發生什麼事，遊戲透過案發現場留下的團團疑雲，讓阿汀的好友幫忙找出答案，發揮小小偵探精神。

「他最近常常一個人碎碎念，該不會是神經病吧？」、「上禮拜跟他打球，他還打到閃尿欸！」新北市警局邀請青少年扮演「柯南」，從留下的線索中，查出阿汀到底發生了什麼事？

新北市少年警察隊隊長林柏宏表示，「柯南」是青少年及大人都喜歡的推理卡通，運用推理能力，破解每個案件，這次和少輔會共同推出的解謎遊戲，主要讓青少年發揮柯南精神，並藉由可能發生在身邊朋友身上的事情，提醒青少年如果發現這些狀況時該如何去幫助朋友，遠離身邊的毒害。

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