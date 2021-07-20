台灣選手出征日本東奧卻搭經濟艙，爭議持續延燒，資深媒體人黃暐瀚提到2016年總統蔡英文曾說，「未來選手、教練出國比賽都是以商務艙為原則」，如今卻承諾跳票，他認為，目前政府最大的問題就是「說到，卻做不到」。

黃暐瀚今（20）日在臉書指出，5年前，蔡總統在左訓中心霸氣發言：「未來選手、教練出國比賽都是以商務艙為原則」；5年後，台灣的奧運代表隊出發，包括世界排名第一的羽球球后戴資穎在內的選手，通通坐在「經濟艙」。他說，或許大家誤會了，蔡總統5年前說的只是「原則」，但說出口的話，做不到時候，是不是該先說明，取得諒解，避免誤會？

東京奧運中華代表團昨搭乘華航包機出征，由於選手全被安排坐經濟艙，引發爭議。（圖／截自潘文忠臉書）

戴資穎上了飛機才知道坐的是經濟艙，戴資穎的父親戴楠凱受訪時說，早知道這樣，他們可以自己安排，說好是商務艙的，不知道為什麼變卦？黃暐瀚認為，以戴資穎現在的成績表現、收入與廣告代言，不要說她完全有「能力」自己搭商務艙出國比賽，台灣的航空公司，甚至可能包括國外航空，看到這樣的貴客上門，通常都是直接升等，且搭商務艙不是為了威風氣派，是給選手比較好的休息空間。

此次搭乘包機共134人，光是選手就超過60位，但商務艙只有36個座位，黃暐瀚指出，還沒出發就已注定總統的承諾會跳票；而36位商務艙人員名單包括教練23位、醫療人員6位，隊職員和領隊工作人員7位，沒有1位是要上場比賽的選手，所以不是無法讓「每位選手」都坐到商務艙，而是「沒有選手」坐在商務艙。

資深媒體人黃暐瀚。（資料照片）

就算這36個位子通通換成選手來坐好了，黃暐瀚說，人數來算，還是會有選手跟教練坐不到商務艙，總統的承諾一樣會跳票，因此講白了，總統的商務艙承諾，根本就不在體育署原本的規劃裡面，甚至還想出了：「經濟艙座位比較多，大家可以隔開坐，讓選手坐經濟艙，其實是保護他們的安全」，這樣的瞎話來解釋。

此外，黃暐瀚也提到，6月11日蔡總統也曾說，國產疫苗會用最嚴格的國際標準檢驗，不會隨便通過EUA，但現在高端通過EUA（緊急授權）了，他不禁懷疑，用的是最嚴格的國際標準嗎？並再次強調，「說到，卻做不到」，是目前政府最大的問題。