立法院副院長蔡其昌（右一）攜手兆鼎生醫，捐贈防疫物資。（王文吉攝）

基層辛勞的清潔隊員，防疫期間除日常清運工作外，更投入地方清消任務，守護社區鄰里的大小環境，立法院副院長蔡其昌今與兆鼎生醫、台中市議員王立任、楊典忠共同捐贈12000片口罩及300片防疫面罩給清水、梧棲、沙鹿三區清潔隊員，與在地企業肯定清潔隊員辛勞，為防疫工作盡一份心力。

兆鼎生醫是梧棲在地企業成員，將HEPA高效過濾材質導入口罩中，不僅提高過濾效能，更能提升三倍透氣感。兆鼎生醫在防疫期間投入防疫補給任務外，近日聽聞地方清潔隊有口罩需求，隨即透過蔡其昌協助牽線，將防疫口罩及面罩等物資捐贈給海線三區清潔隊員們，希望讓辛勞的隊員們感到安心，並藉此表達感謝之意。

蔡其昌表示，三級防疫警戒有望在26日解除，這段時間我們號召許多企業將防疫物資捐贈給所需單位，全民防疫、同島一命，相信只要大家團結一致一定能順利度過疫情。今天特別感謝第一線清潔隊員們守護我們的家園，大家除了持續落實防疫工作外，也要盡可能的將垃圾減量，這將會是幫清潔隊員們最大的忙，謝謝所有第一線的防疫人員們。

兆鼎生醫說，疫情期間有許多人WFH，垃圾清運量也隨之大增，希望這些物資能夠給予清潔隊員們工作上良好的保護，能夠為地方盡一份心力，是我們公司榮幸。

三區清潔隊感謝蔡其昌及兆鼎生醫贈送防疫物資，疫情期間家戶垃圾量難免增加，提醒大家做好垃圾減量及分類，外出倒垃圾更務必全程配戴口罩，大家一起戰勝疫情，共同維護我們美好的家園。