奧運國手商務艙承諾跳票...蔡英文又穿越時空打自己臉

台灣選手出征東奧卻只能搭經濟艙，各界罵聲不斷，民進黨立委高嘉瑜也看不下去，指出立法院編列了1.5億元預算給中華體總（中華奧會），如今卻發生這樣的事，「他們一再向大眾證明，他們不值得我們的納稅錢」。

高嘉瑜今（20）日在臉書表示，看到東奧選手只能搭經濟艙，官員爽坐商務艙，感到既遺憾又憤怒，遺憾是因為體育改革推了這麼多年，就為了讓國爭光的選手們能得到應有的尊重跟資源，今天卻仍然發生這樣的事；而憤怒則是因為社會大眾已千交代萬叮嚀，奧運的主角是選手、不是官員，體育署和中華體總的思考看來還是沒有擺脫輩分和官階，還是讓這種事發生了。

當初立法院審查東京奧運的預算時，預算案只寫1.5億元，由中華體總（名目上為中華奧會）代辦，並沒有更細的款項，高嘉瑜表示，當時她和其他委員都理解，這筆預算會需要很大的彈性，因此讓中華奧會自由運用這1.5億，就是相信他們會盡全力支持我們的選手，但他們值得這樣的信任嗎？

高嘉瑜認為，中華體總（中華奧會）「不值得我們的納稅錢」。(圖／高嘉瑜臉書)

高嘉瑜指出，體育署、中華體總和各項體育協會，每年都拿到近百億納稅人的錢，但卻一而再、再而三讓我們失望，從給選手不合適的裝備、不充足的資源、對受傷的選手疏於照顧，到打壓那些提出問題、要求改革的選手們，他們一再向大眾證明，不值得我們的納稅錢。

對於蔡總統和教育部長潘文忠都為先前的承諾落空，向國手和社會大眾道歉，行政院長蘇貞昌也承諾會追究，高嘉瑜說，到時候體育署和中華體總必須將所有決策過程、款項花費，逐一向大眾公開，但她和多數民眾也都知道，這麼做還不足夠，所以體育署和體協的制度都需要改變，讓選手的聲音能被聽見、運作和決策能受到大眾的檢視。

「不要問體育選手為國家奪幾面金牌，要問國家為體育選手做了什麼！」高嘉瑜認為，我們要做的，比起選手為國爭光、默默努力付出真的遠遠不夠，雖然總統、院長、部長都表達道歉，但希望他們能打從心底正視台灣體育改革的問題、體育界的陋習及體協壟斷等民眾長期呼籲的問題，這才是真心道歉！