國定古蹟億載金城145年來首度洗澎澎，洗澡前，門面滿布髒汙、青苔。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市國定古蹟億載金城145年來首度「洗澡」，門面瞬間「變亮」！億載金城今年竣工建成145周年，文化局於防疫期間幫古蹟「修修臉」，以專業高溫壓力蒸氣清洗機，花2天卸除城門髒汙、鹽分、去除青苔，維護古蹟容顏。

過去為保護古蹟本體，台南市政府在古蹟清洗時，通常以土法煉鋼的「簡易水洗」為主，但古蹟長年日曬雨淋，難免蒙塵，尤其，億載金城因臨海，鹽分長年累積，城門紅磚牆不只髒汙、生青苔也有許多微生物，多少造成損壞，清洗有一定難度，145年來首度洗澎澎。

文化局指出，清洗全程都沒有使用化學清潔劑，但因為城門高度，出動吊臂車及德國專業清洗設備，以蒸氣清洗，因水蒸氣能深入紅磚毛細孔根除微生物，果然，2天清洗作業一結束，工作人員驚呼「差好大」，城門都亮了起來。

文化局長葉澤山表示，今年適逢國定古蹟二鯤鯓砲臺（億載金城）建成145年，雖受限疫情無法辦理紀念活動，目前已預計150周年時，將規畫盛大活動。國定古蹟二鯤鯓砲臺因入口城門上方有沈葆楨題額「億載金城」，故以此俗稱，它同時也是台灣第一座現代西式砲臺。

古蹟科指出，此次清洗計畫相當慎重，清洗前還特別邀請進口此一德國清洗機的廠商專業人員指導教學，5年前，該團隊曾為擁有400年歷史的安平古堡「洗蒸汽浴」，此次用的是同一套設備，希望在水柱及蒸汽不破壞古蹟下，完成古蹟清洗。古蹟科透露，其實此次也一併洗了德記洋行、赤崁樓，不過，億載金城可能長年飽受迎海風夾雜的鹽分，城門髒汙明顯，卸除百年汙垢後，效果最為顯著。