展宇(1776)代子公司展宇科技材料(越南)責任有限公司公告，因應COVID-19疫情影響，配合當地政府防疫政策，暫時停工至7月31日。越南子公司於停工前已預先生產成品庫存，停工期間仍可出貨，不受影響。

越南同奈省工業區管理局為大力實施預防與控制疫情之工作以穩定生產，來函要求工業區內企業生產活動，依「就地生產、就地吃飯、就地休息」三就原則始能生產，越南子公司配合政府政策，預計7月19日至7月31日暫時自主停工。

展宇表示，為此，公司全力配合越南當地政府最新的防疫規定，並即時採取相關應變措施，也持續密切追蹤越南當地疫情發展，隨時注意員工健康狀況。

展宇營收佔比以PU樹脂76.93％最高，其次為熱可塑性聚氨酯(TPU)15.18％；生產基地包括台灣新竹、大陸上海、廣東及越南。今年首季EPS0.3元；6月營收年增62.08％，上半年營收成長16.65％。