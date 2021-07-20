在「經濟艙」風波爆出後，20日傳出體育署長張少熙請辭消息，教育部也隨後證實，張少熙個人也透過錄音方式回覆此事，「對於這一次奧運選手搭機艙等的安排，不夠周全及貼心，造成選手期待的落差及社會的紛擾，我深感歉意，並於昨日第一時間已經向潘部長提出辭呈。」

張少熙去年9月上任，上任後第一大任務就是2020年東京奧運，不過卻在昨天代表團大團出發時，爆出經濟艙風波，不只總統蔡英文、行政院長蘇貞昌先後透過社群媒體道歉，教育部長潘文忠、體育署長張少熙也在記者會上鞠躬致歉。

但經過一天風波似乎不見趨緩，今天下午先傳出張少熙請辭消息，隨後教育部也證實此事，張少熙也透過錄音方式回覆，表示自己在昨天第一時間已經向潘文忠提出辭呈。

張少熙表示，謝謝大家對於東京奧運的支持，讓在前線為國爭光的選手，倍感溫馨。由於各項賽事即將開始，現在最重要的是要穩定軍心，「至於大家所關心搭機艙等、住宿等行政支援的課題，等奧運賽事結束後，我們會深入全面檢討。」

張少熙繼續說道：「各位的聲音我們都聽到了，身為體育署署長，照顧好選手是我的責任！該負責的我絕對不會逃避。最後，請大家一起為我們選手加油打氣，全力為台灣爭取佳績。再次謝謝大家的關心。」