台股正值火熱之際，許多民眾踴躍開戶，寄望早日達成財富自由，但投資有賺有賠，並不是買股票就是穩賺，有網友曬出對帳單，分享自身慘痛經驗，虧損約160萬元，6年積蓄全沒了；貼文一出後，有網友從對帳單中的日期推敲，發現若原PO不當沖，早就賺翻了。

有1名男網友在社群平台Dcard上曬出對帳單，從中可見，每日的總成交金額都高達上千萬，最高更達逾8500萬元，而細看可以發現，他每日當沖的損益，全都是賠錢的，最多一天就賠了快57萬元。

他當沖血虧百萬，6年積蓄蒸發，網見對帳單驚：抱到現在就賺翻了。（圖／翻攝自Dcard）

原PO解釋，大部分虧損皆因無法好好遵守紀律造成的，總共虧損約160萬，這「學費」跟其他人比起來或許是小意思，但這卻是他整整6年的積蓄，如今一切歸零，只好再累積3到5年的本金再來努力，同時也預祝「不要走到我這一步」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「心態不正只想投機，畢業剛好」、「原po辛苦了，希望有一天你會回來」、「槓桿開太大吧，如果不是很會沖，何必一直下大單，你賠的錢拿來存些股，不好嘛？」、「不錯不錯，等你賺好錢再來就好，股市的大門永遠歡迎你再次光臨」。

另外，有眼尖網友從對帳單中發現，原PO當沖的這幾檔，5/3陽明收在每股87.7元、6/30台半收在每股67.1元，驚呼「你要是抱到現在都賺多少了，不懂為什麼要一直當沖」。