今天在大聯盟場上天使以0：6遭到運動家完封，此戰日籍好手「二刀流」大谷翔平同樣以先發第二棒指定打擊上場，而或許他在前一天剛投完球耗費了許多精力，今天並沒有好表現，第一個打席選到1次保送，但後面連續吞下了3K，目前打擊率降到.274，連續2場安打中斷，看來明星賽後他還在逐步調整狀態。

而不只大谷翔平表現不佳，今天天使全隊都非常低迷，總計揮出了7支安打沒有得到任何分數，投手部份蘇亞雷斯(José Suarez)吞下敗投，總計投了5.2局被敲3安打失掉4分，送出4次三振1次保送，自責分率來到2.85，另外奎拉(Junior Guerra)投1局就被敲4支安打失掉2分，自責分率5.10。

今天比賽前3局風平浪靜，但到第4局運動家開始展開攻勢，明星重炮歐森(Matt Olson)揮出陽春全壘打先拿下首分，第6局羅瑞(Jed Lowrie)和羅瑞亞諾(Ramon Laureano)分別擊出高飛犧牲打和二壘安打拿下3分，第7局「貓王」安德魯斯(Elvis Andrus)和歐森各敲出一支一壘安打再為球隊攻下2分，最後就以6：0完封天使。

而天使打擊部份以新同學伊頓(Adam Eaton)表現最為出色，他總計3打數敲出2支安打，目前打擊率.211，來到天使後他表示不錯，另外佛萊徹(David Fletcher)5打數敲1支安打、馬許(Brandon Marsh)3打數敲1支安打、沃德(Taylor Ward)3打數1安打、英格列亞斯(José Iglesias)和瑞吉福(Luis Rengifo)都是4打數1安打。