侯怡君和蕭大陸過去情纏20年，今年兩人戀情終於開花結果，5月母親節證實已登記結婚，且雙喜臨門有了愛的結晶。外界過去曾好奇兩人頻傳分合多次，為何沒打算定下來？2017年曾有媒體問蕭大陸此事，原來他也是擔心所有情侶間最怕的七字「相愛容易相處難」。

侯怡君與大她22歲蕭大陸傳了緋聞多年，2016年侯怡君曾出聲，替蕭大陸護彰化老家祖產，當時外界疑問兩人是否復合？當時侯怡君說：「我是他傭人」，兩人關係像家人也像朋友，女方也透露男方曾有意結婚，直說：「有空妳時間喬一喬」，而蕭大陸隔年說自己本來是不婚主義，「我覺得結婚反而是相愛容易相處難，有戀愛很久，結婚1年就離婚了的耶！」

侯怡君、蕭大陸今年承認登記結婚又受孕成功。（圖／中時資料照片）

3年前聖誕節前夕，侯怡君主動放出兩人在聖誕樹前的閃照，透露蕭大陸竟然自己主動要求合影，讓侯怡君大吃一驚，直說：「17年來未曾主動要求一起拍過照，吃錯藥了吧？！」蕭大陸則顧左右而言他，秒回：「因為那棵耶誕樹好漂亮啊」，讓侯怡君吐槽：「原來我是前景，重點是聖誕樹；他說的是真心話嗎？」

今年母親節，侯怡君突然改變對蕭大陸的稱謂，說：「謝謝先生的陪伴與給媽咪的大紅包」，事後證實已經登記結婚，她也承認會公開是受孕成功，兩人早在3年前就找時間登記成為法律上的夫妻，又因為有共識想生小孩，便在桃園林口置產，對於外界祝福，她當時更開心說：「真的很高興各位的關心！請大家一起為我集氣祝福！希望明年能一起快樂的慶祝母親節！」