林口三井Outlet員工染疫 侯友宜：篩檢完畢才能復業。（新北市府提供）

林口三井的Outlet有員工染疫，啟動企業快篩將篩3000多人，新北市長侯友宜21日表示，目前大概篩了1200人，市府要求員工篩檢完畢才可以復業，目前看起來今天恐怕沒辦法篩檢完畢。

侯友宜說，沒有辦法拿陰性證明就無法進到三井Outlet上班，市府就不允許復業。一切還是看公司能不能把員工篩檢完畢，拿陰性證明進場。