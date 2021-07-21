林口三井Outlet員工染疫 侯友宜：篩檢完畢才能復業 10:362021/07/21 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林口三井的Outlet有員工染疫，啟動企業快篩將篩3000多人。（圖/取自新北市觀光旅遊局網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 林口三井Outlet員工染疫 侯友宜：篩檢完畢才能復業。（新北市府提供） 林口三井的Outlet有員工染疫，啟動企業快篩將篩3000多人，新北市長侯友宜21日表示，目前大概篩了1200人，市府要求員工篩檢完畢才可以復業，目前看起來今天恐怕沒辦法篩檢完畢。 侯友宜說，沒有辦法拿陰性證明就無法進到三井Outlet上班，市府就不允許復業。一切還是看公司能不能把員工篩檢完畢，拿陰性證明進場。 林口三井專櫃員工染疫 侯友宜：篩檢完畢確定陰性才可復業 新北家禽市場明做第5次PCR篩檢 侯：有證明才准進入 #篩檢 #完畢 #Outlet #員工 #復業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬華4大夜市提申請 26日有望復業 04:102021/07/21 地方新聞 桃園3確診者隱瞞足跡 鄭文燦：要重罰 04:102021/07/20 地方新聞 World Gym確診足跡＋1 京站威秀員工染疫停業3天 04:102021/07/21 焦點要聞 林口三井Outlet員工確診 923人篩檢都為陰性 15:352021/07/20 生活 林口三井OUTLET停業 今快篩3200位員工 04:102021/07/20 生活新聞 26人街頭亂鬥 罰252萬破新北紀錄 04:102021/07/21 社會新聞 桃園確診男9天換5旅館 忙追查 04:102021/07/21 焦點要聞 台灣難「清零」 口罩短期內脫不下來 08:302021/07/21 生活 社會勞動造假 翁茂鍾認罪盼交保 04:102021/07/21 社會新聞 彰化健身房遭爆隱匿足跡 衛生局回應了 16:292021/07/20 生活 批走公家程序浪費時間 柯文哲籲確診者：一染疫就要通報單位主管 16:322021/07/20 生活 生活熱門新聞 慈濟也買到BNT了 今天與復星完成簽約 - 生活 烟花颱風眼開了 侵台路徑有變數 鄭明典：原地打轉中 - 生活 男打莫德納後連吞2顆止痛藥無效崩潰 網一看急勸：這款不要吃 - 生活 官員赴日爽搭商務艙 台大醫回憶自身經歷：超不爽 - 生活 桃園今增2確診 足跡遍及7家旅館、5間藥局 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。