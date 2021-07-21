嘉裕(1417)今舉行股東會，通過配發0.3元現金股利。董事長嚴陳莉蓮說明，嘉裕今年經營方針及重要產銷政策，今年公司將以海、空二軍服裝供售站之運營，以建立優良的供應鏈管理與平台數據分析能力為首要目標；而在代理與自有品牌營運上，公司重新審視後疫情時代的產品力與受眾定位，擬定對應之商品開發與行銷策略，以期擴大市占並開拓新客源。

嚴陳莉蓮指出，在通路區分上，實體與電商通路同等重要，汰弱留強、建立有成長潛力的生態鏈為業績提升之本，嘉裕持續調整產能配置並建立新供應鏈的策略下，厚植通路實力是無法迴避的核心議題。公司擬從高端、平價與高頻次消費三個市場區塊重新出發，開啟品牌轉型，以精準行銷接觸新客源；如何讓老品牌轉身與活化是公司眼前最重要的課題，品牌與工藝的無形價值是嘉裕最重要的資產，持續創造資產優勢是不變的方向。

嘉裕109年合併營業收入淨額為新台幣10.35億元，因公司調整整體營運方向，認列存貨跌價損失與資產減損等，致稅後虧損3.53億元，EPS為-1.86元。但今年首季嘉裕已經轉虧為盈，EPS為0.52元；今年H1嘉裕營收為6.15億元，年增22%。

嘉裕7月宣布終止Armani服飾代理業務，進行體質轉型及優化。公司看好今年本業有機會擺脫過去連續8年的虧損，全年轉虧為盈。公司並將於8月5日除息，每股發放現金股利0.3元，於9月8日發放。