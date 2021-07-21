大陸國務院等20日公布《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，明確實施一對夫妻可以生育三個子女政策。大陸國家衛生健康委人口監測與家庭發展司司長楊文莊表示，配套支持措施和三孩生育政策作為一個整體組合提出，要求將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，部署了提高優生優育服務水平、發展普惠托育服務體系、降低生育養育教育成本等三大類十個方面配套支持措施。

經濟通報導，《決定》提出，取消社會撫養費等制約措施。取消社會撫養費，清理和廢止相關處罰規定。將入戶、入學、入職等與個人生育情況全面脫勾。

楊文莊說，近年來，按照中央要求，各地積極推進社會撫養費改革，徵收例數大幅下降，徵收金額明顯減少，基本實現了「軟著陸」，為取消這項制度奠定了良好基礎。

對之前違反法律法規規定生育三孩的，根據國家相關法規並徵求有關部門意見，已經依法作出徵收決定並執行完畢的，應當予以維持；已經作出徵收決定但尚未執行完畢的，已經徵收部分不予退還，未徵收部分不再繼續徵收；尚未調查或作出徵收決定的，不再受理、處理。

他指出，下一步，衛健委將採取措施增加兒童醫療保健服務供給，加強婦幼保健機構、兒童醫院和綜合醫院新生兒科、兒童保健科、兒科建設，推動優質兒童醫療保健資源擴容下沉；推進出生醫學證明、兒童預防接種、戶口登記、醫保參保、社保卡申領等「出生一件事」聯辦，

同時，以生長監測、營養與餵養指導、心理和行為發育評估、眼保健及口腔保健、聽力障礙評估為重點，為城鄉0至6歲兒童提供健康檢查服務。此外，還將持續加強兒童重點疾病防治，加強嬰幼兒養育照護指導。

2013年、2015年，單獨兩孩、全面兩孩政策先後實施。從第七次全國人口普查數據看，10年間0至14歲少兒人口佔比提高，由於政策調整原因全國累計多出生二孩1000多萬，出生人口中二孩佔比由政策調整前的30％左右上升到近年來的50％左右。出生人口性別比從2013年的118降至2020年的111左右。