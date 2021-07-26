南京祿口機場疫情形勢嚴峻，目前疫情已蔓延至5省6市。據官方最新通報，截至25日，江蘇更新增本土病例多達39例。

江蘇省衛健委通報，至25日，江蘇新增本土確診病例39例（南京市報告38例，宿遷市報告1例），新增本土無症狀感染者1例，為南京市報告。

截至25日，江蘇全省尚有85例確診病例（其中本土76例）在定點醫院隔離治療，31例無症狀感染者（其中本土13例）在醫學觀察。

截至7月25日，南京祿口機場疫情已關聯5省6市，分別為廣東中山、遼寧瀋陽、安徽和縣、江蘇宿遷、四川綿陽以及安徽蕪湖。

為阻斷疫情傳播，南京市25日11時起對全市常住人口、外來人員開展第2輪全員核酸檢測。21日20時，南京市啟動第1輪全員核酸檢測，至24日20時，共檢測920.9萬人份。此外，據南京市委市政府新媒體平台「南京發佈」，自26日起，南京公交集團將全面實施乘客憑「健康碼」綠碼乘坐公共汽車工作。在南京乘坐所有的公共交通工具，必須出示健康碼。

南京市委應對疫情工作領導小組暨市新冠疫情聯防聯控應急指揮部稍早前表示，本輪疫情防控到了最關鍵、最吃緊的階段。目前風險尚未見底，傳播鏈條仍未完全查清阻斷，實現可知可控還要付出艱苦努力。