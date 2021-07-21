三星在今(21)日早上發出媒體邀請函，預計在8月11日舉行新產品發表會，主題為「Get Ready to unfold(未來,讓你折服)」，以字面上來看，若無意外，三星本次發表會的主題將會是折疊機，市場推估三星將端出Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3兩款新折疊新機。

三星今年有別於以往節奏，下半年以帶筆大螢幕旗艦Note系列為主軸，反而將重新擺在折疊機，主要原因不外乎，今年全球均受到半導體短缺衝擊，三星今年恐暫緩Note新機的推出，以折疊機應戰。

其實這並非三星第一次推出摺疊機產品，但過去三星折疊機走的多為限量超旗艦路線，多鎖定得是極小眾市場，惟本次三星擬擴大銷售群體，將摺疊機循一般旗艦產品銷售模式，也盼藉此帶出更多使用者。

摺疊機儘管已經在市場有1~2年的時間，但市場卻始終未明顯放大，目前在市場上占比依舊非常小，現階段甚至連1%都不到，故三星本次若將折疊機採一般機款的銷售模式，有機會擴大台灣折疊機的使用比率，。

除折疊機外，據悉，本次三星也將同場推出搭載One UI Watch 平台的智慧手表新品，還有智慧耳機新品Galaxy Buds 2。