大陸康橋集團7月20日發佈的一則建案海報上寫著，「入住高地，讓風雨只是風景」，並意指旗下建案的建築高度無虞、不怕洪災。但此舉被大陸民眾批評借災難行銷行銷。據上游新聞報導，康橋集團相關工作人員回覆已將海報刪除。

鄭州過去24小時降雨量達457.5mm，光是20日下午4點到5點之間的一小時降雨量就高達201.9mm，單日降雨量突破歷史極值（建站以來），單小時降雨量也超過日歷史極值。

也因此，鄭州暴雨也成為近日大陸最讓人關注的事件。但康橋集團的建案海報上卻寫到，康橋香蔓郡的整體海拔高程約為164.35公尺，高出黃帝故里約72公尺，高出鄭州二七塔約83公尺，樓盤位於鄭州市南龍湖鄭新快速路華商匯西側。這些字眼遭到大陸民眾強烈反彈。

康橋集團官網指出，該集團2003年成立，經過18年發展，目前業務涉及房地產開發、產業文旅、大服務體系。業務聚焦鄭州康橋、河南康橋等7大城市區域，曾獲「中國房地產開發企業100強」稱號。