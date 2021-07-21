BMX競速賽是自由車賽事的其中一項，以自由車賽事來說當中又細分為場地自由車、公路自由車、山地自由車、BMX自由車泥地土坡競速和BMX自由車平地花式五個比賽項目。而BMX自由車土坡競速比賽則是在2008年北京奧運首次出現。

BMX比賽分為在泥地土坡賽道的BMX競速賽和以技巧為主的花式BMX比賽。BMX是(Bicycle Motocross or bike motocross)簡稱，而競速BMX與花式BMX有顯著不同。花式BMX通常使用U型車道，而競速BMX通常使用V型車道，僅為競速賽車在高速前進時需要保持穩定性。花式BMX軸距更短以允許其負荷更快轉彎速度。

BMX早就已成美國年度極限運動項目之一，於2008年加進奧運項目，而競速賽部份也有相關規則，車手從8公尺高、仰角35度高台出發。而在400公尺長競速賽車手間適度推擠、接觸是允許的，但惡意阻礙他人將被判失格。過彎時易產生碰撞，摔車選手仍希望能完賽取得積分，本屆個人計時排名賽廢除，取而代之的是三回合分組預賽。賽事將在日本有明都市運動會場舉行。