才在東京奧運開幕式風光點燃聖火，4屆大滿貫女單冠軍大坂直美在東奧網賽卻踢到鐵板，今天失誤連連以1比6、4比6不敵世界排名42的捷克非種子女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova），於女單16強爆冷落馬。

大坂直美出局，也讓東道主日本留下這面網球金牌的希望破滅。大坂直美為日本與海地混血，從小就跟家人搬到美國，並以強力球風被譽為小威廉絲「Serena Williams」接班人。

大坂本屆東奧先勝大陸的鄭賽賽與瑞士的葛路比琪（Viktorija Golubic），未料第3輪被萬卓索娃壓著打，一開賽就以0比4落後。丟掉首盤之後，大坂次盤重整旗鼓打出2比0開局，但第4局遭到回破，鏖戰到關鍵第10局又被逼到牆角，儘管大坂救回兩個賽末點，仍不幸被萬卓索娃破發成功，結束她的奧運首秀。

東京奧運網球賽已因許多名將退賽而失色不少，女單首輪現役球后、甫獲溫布頓冠軍的巴蒂（Ashleigh Barty）就一戰出局，大坂直美是本屆東奧女單第2種子，也在16強下台一鞠躬。