受疫情三級警戒影響，持續舉辦38年的新竹縣東方美人茶評鑑比賽，因茶改場不派評審原定停辦，讓北埔峨眉兩鄉茶農急得直跳腳，在疫情可望降級後，承辦比賽的峨眉農會通知茶農21日22日以通訊方式報名，27日繳茶，8月9日進行評鑑。

峨眉農會推廣部主任吳永森表示，今年上半年持續乾旱，缺水澆灌的茶園，損失比較嚴重，沒有雨水有利小綠葉蟬在茶葉上著園，著園率愈高，產量則會減少，品質相對會很好，估計今年東方美人茶減產有2成！

吳永森並說，東方美人茶茶菁要用人工摘採，不能用機器採收，不少採茶工人因擔心染疫，不想出門上工，讓有些茶農找不到足夠的採茶工人，只能用機剪做一般茶葉，也是產量會減少的原因之一。

往年茶農都在6月15日前採完夏茶，7月初繳茶，7月中旬進行評鑑賽，因疫情三級警戒，室內不能有5人群組，縣府農業處接獲茶改場通知，將不派專家來評審，茶農獲知今年不辦評鑑比賽，都急的直跳腳！

「有沒有政府認證，價格差很多！」峨眉茶業產銷班班長徐乾富說，新竹縣東方美人茶從1983年開始舉辦評鑑比賽，茶葉經過茶改場專家評定等級，品質掛保證，價格也有一定的市場行情，去年特等獎1斤賣到50萬元，三花則要1萬元，消費者買的也安心。

徐乾富說，沒有比賽認證的茶，儘管品質很好，也是老王賣瓜，容易被消費者討價還價，賣不到好價錢，如果今年不辦比賽，對茶農收入影響很大！

縣府農業處表示，由於疫情三級警戒可望降級，經與承辦比賽的峨眉農會討論後決定，21日和22日讓茶農用通訊報名參賽，27日繳茶，預計8月9日到13日進行評鑑，保障茶農收益。