「高速青春─音樂力培育計畫」中「編曲製作」工作坊講師-大象體操。（高市青年局提供）

「高速青春─音樂力培育計畫」主視覺。（高市青年局提供）

高市府青年局舉辦「高速青春-音樂力培育計畫」線上實作工作坊，邀請滅火器楊大正、大象體操等專業音樂人，聆聽學員的原創音樂作品，更有機會進一步針對原創曲一對一調整與指導！青年局期待攜手滅火器鼓勵年輕朋友嘗試音樂創作，提升高雄音樂產業人才能量。

青年局長張以理表示，高雄是一個充滿音樂創作力與潛力的城市，為打造青年實現自我的舞台，致力整合高雄資源，以扎實的音樂展演實務課程向下扎根，期望成為青年生涯發展上一大助力。

身兼講師與計畫主持人的楊大正也提到，搬回高雄有一個很大的初衷，就是希望可以更有系統、更有效率的傳承給故鄉年輕一代所需的音樂知識與資源。

深耕高雄許久，也是淺動文藝營的創辦人「大象體操」張凱翔也對想投入音樂產業的青年們呼喊「與音樂當一輩子的好朋友！音樂是值得花一輩子研究的好玩事！」

青年局說明，工作坊內容分為四大主題，包含詞曲創作、編曲製作、專場企劃，以及音樂祭企劃，分別由金曲獎最佳樂團滅火器樂團主唱-楊大正、入圍今年金曲獎最佳編曲人奬的大象體操全體團員、以及擔任過多場演唱會導演的劉柏君、大港開唱統籌-奧古，以小班制實作方式領軍授課，透過講師專業教學、分組作品討論等，帶領高雄青年深入認識音樂產業。

青年局「高速青春─音樂力培育計畫」將於8月21日、22日進行線上基礎課程，並預訂於9月18至19日與9月25至26日辦理分組一對一創作指導課程，即日起受理網路報名至8月8日，詳洽青年局官方臉書查詢。