東京奧運中華代表團19日搭乘華航包機飛抵日本參賽，但所有國手都搭經濟艙，包括羽球世界球后戴資穎，引來各界砲轟。但民進黨前立委林靜儀卻指出，蔡英文能管政府，卻管不到中華奧會。對此，曾任體育委員會副主委的前民進黨立委郭正亮直言，「管不到？怎麼可能管不到，代表她對整個體育活動過程都不了解」。

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

林靜儀20日在臉書表示，「蔡英文可以管政府，但無法管中華奧會」，她指出，政府有立委監督，有人民、媒體監督，而這些人民團體只要依法運作，沒有違法，那就只有他們的會員可以監督。理事長、協會幹部是怎麼被選出來的，是以服務選手為責任還是以管理資源為主責，誰能夠左右他們的職位和監督他們的職務？

前綠委 林靜儀 臉書。(圖/摘自 林靜儀臉書)

對此，宅神朱學恒同日邀郭正亮上臉書直播談近期東奧國手搭經濟艙等事件，對於林靜儀稱，蔡英文管不到中華奧會，郭正亮直言「管不到？怎麼可能管不到，代表她對整個體育活動過程都不了解」。朱學恒問郭，所以這是沒有認真管的卸責之詞？郭正亮笑而不語。

對於有網友提問，中華奧會和這麼多協會，政府真的管不到嗎？還是因為有勢力盤根交錯？郭正亮表示，管的到，經費補助都是體委會給的(體育署)，而且相關單位還可以盯預算。