日前新北市新店區大坪林捷運站1名女子在搭電梯時遭偷拍裙底，女子雖追出試圖攔下偷拍狼，但仍被嫌犯逃脫。被害女子向新店警分局報案後，警方經多日追查，鎖定31歲譚姓男子涉案，本月18日至譚男住處拘提搜索，從手機內查獲上10餘個偷拍影像檔，訊後以妨害秘密罪嫌移送台北地檢署。

本月14日上午10時許，27歲被害女子在捷運站搭手扶梯欲出站時，察覺譚男尾隨並用手機偷拍她裙底，女子大聲喝斥並試圖攔下譚男，一路追到馬路上，大喊「抓住他！」，但仍被譚男沿民權路又躲進大坪林捷運站，成功逃離女子視線。

被害女子當天中午至新店分局江陵所報案，對譚男提出妨害秘密告訴。

警方向捷運公司調閱捷運松山站內監視器及出入站刷卡紀錄，比對後鎖定譚男涉案。18日下午警方持搜索票及拘票至譚嫌住處搜索，查扣智慧型手機2支、筆記型電腦1台，並拘提譚嫌到案。

警方勘驗譚嫌手機及電腦，除還原被害女子遭偷拍的私密影片外，還發現10餘個偷拍其他女性的影像檔。據了解，偵訊時譚男並不配合，拒絕回答警方訊問。由於罪證確鑿，警方仍依法將譚嫌移送檢方偵辦。