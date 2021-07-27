台灣奧運舉重選手郭婞淳，今（27日）為台灣摘下本屆奧運首面金牌，抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤，拿下女子59公斤舉重金牌，完成舉重生涯「大滿貫」。藝人無尊在社群上，以模仿郭婞淳的方式，向她摘金致敬歡慶，引起許多網友們的討論。

擅長模仿藝人的無尊在臉書發文，分享舉重女神郭婞淳拿下奧運金牌的喜悅：「中華隊首面奧運金牌，為了表示我的誠意，所以拍了這張照片跟她致敬。」他分享出4宮格的對比照，不管是微笑的角度還是表情神韻，都模仿得相當到味。

郭婞淳為台灣拿下首面金牌。(圖／季志翔攝）

藝人無尊換上新的服裝並披著一頭長髮，擺出2個不同姿勢，模仿的微妙微俏，引起網友們的共鳴。「其實早就拍好了！先不發是怕影響她比賽的心情。」藝人無尊曾在節目上表示：「曾經1個月只有1個通告，工作內容是假扮鬼嚇節目來賓，雖然節目當中完全不會露出臉龐，但那幾個月是讓我有一個穩定的收入。」也讓人看見無尊對演藝之路的熱情與堅持。

藝人無尊模仿郭婞淳相當到味。（圖/無尊 臉書）

許多網友幽默地回應無尊的模仿照片：「回台灣第一件事情，就是把你舉起來摔...」、「人家舉重，你保重！」、「不是應該要舉個100公斤致敬嗎？」、「你真的超好笑啦！」、「你有考慮過舉重女神的感受嗎？」、「請做好被舉起來的準備」。