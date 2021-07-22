烟花颱風步步進逼台灣，國軍也展開超前部署，陸續進駐到易發生水患等災害的地區，包括AAV7兩棲突擊車、膠舟、抽水機、發電機以及國軍弟兄在今（22）日清晨已進駐到蘇澳鎮公所等地，開始為防災預作準備。
隨著烟花颱風越來越近，宜蘭地區從昨天晚間開始雨勢就明顯加大，中央氣象局在昨天晚間發布烟花颱風海上颱風警報後，宜蘭縣政府也隨即完成災害應變中心二級開設。
曾經在10年前「1021梅姬風災」中受到重創，並造成數十人死亡、近百人受傷的蘇澳鎮，更是早早開始預作準備，除了加強本身的防颱準備工作，也與軍方持續保持聯繫，並得到軍方人員、車輛、機具的大力支援，
陸軍第三作戰區，已經先期完成災防人員編組，以及AAV7兩棲突擊車、膠舟、抽水機、發電機等應援裝備、機具的檢整，各單位同步在營區內完成災防整備，待命隨時執行災害防救任務，預計在今天上午10點前完成救災兵力預置。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。