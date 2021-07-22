基隆市政府為振興觀光，規畫於7月27日至9月29日舉辦「海派浪漫基Go Shopping」活動。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

逾60家在地業者參與線上說明會，將推動智慧觀光旅遊。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

疫情逐漸趨緩，基隆市政府為振興觀光，規畫於7月27日至9月29日舉辦「海派浪漫基Go Shopping」活動，逾60家在地業者參與線上說明會，願意一同推動智慧觀光旅遊，未來將透過電子平台發展商品抵用卷，民眾可以直接上網購物，優惠多又方便。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，這次疫情改變國人消費型態，疫情稍有緩解，必須逐步開始做振興觀光準備，為提升基隆觀光效益，結合交通部觀光局推動的「智慧觀光」服務，輔助在地店家疫後振興，市府規畫於7月27日至9月29日，推出「海派浪漫基隆Go Shopping」觀光行銷活動。

她說，將藉由旅遊服務電子平台、店家整合APP、QRcode等智慧科技工具，透過電子商品抵用券的消費方式發展智慧觀光旅遊，帶動本市疫後觀光商機，協助觀光業者快速復甦，這次超過60間在地業者參與，其中有特色店家、旅宿業、在地伴手禮及基隆嶼登島船家等。

曾姿雯進一步提及，未來旅客使用電子票券出遊，減少現場排隊買票時間、免去票券遺失煩惱，還能讓旅客在出遊前，事輕鬆規畫行程，同時以線上刷卡方式結帳，方便又快速，更能營造安心旅遊環境，歡迎尚未加入觀光業者，一同開創基隆疫後觀光商機。