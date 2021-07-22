針對民進黨立委兼高市黨部主委趙天麟要求國民黨主席江啟臣道歉，民間鬥士團體發起人徐尚賢今（22）日怒嗆，趙天麟若有心力檢討別人，請先好好檢討自己，身為立法委員不在國會為人民發聲把關，卻是對購買國際認證疫苗投下反對票，這才是完完全全在扯台灣人民的後腿，令人不恥！如果台灣疫苗數量足夠，施打率會低嗎？

這起政治口水戰，起於綠委管碧玲日前質疑，南投縣疫苗覆蓋率偏低，未料竟遭南投縣長林明溱痛批是「民進黨養的一條狗」。趙天麟昨公開要求，國民黨主席江啟臣應該管好黨員的嘴，並為黨公職的不當言論道歉。

徐尚賢直批，民進黨整天嘴巴上喊全國齊心抗疫，卻放任無辜台灣人民繼續染疫無疫苗可打，獨步全球的高死亡率！果然是世界跟不上台灣的腳步！不僅不理會百姓求生存的心聲，還動用公權力迫害人民發聲，如此惡貫滿盈怎麼還有臉批評別人？

徐尚賢提到，台灣人捐總統並不可恥，民進黨不是整天說蔡英文好棒棒，貢獻這麼優秀的總統可以算是台灣之光，但可悲的是這個總統沒有其他國家要。

徐尚賢也替林明溱緩頰說，南投縣長辱罵人看似不對，但管碧玲日前為護航政府防疫不力造成700多位國人死亡，卻說出只是輸了一場小戰役，這種不是人說的話，管碧玲也說自己就是看門狗，那罵她何錯之有？